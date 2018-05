Paris (AFP) In Frankreich hat das Pariser Strafgericht eine Geldstrafe von 800.000 Euro gegen den umstrittenen Fahrdienstanbieter Uber wegen seiner Smartphone-App UberPop verhängt. Die Hälfte der Strafe setzte das Gericht am Donnerstag aber zur Bewährung aus. Zwei Uber-Spitzenmanager wurden zu 30.000 und 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt, auch hier jeweils zur Hälfte auf Bewährung. Uber kündigte umgehend Berufung an.

