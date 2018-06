Périgueux (AFP) Ohrenbetäubender Lärm oder ländliche Klänge? Wegen laut quakender Frösche in der Paarungszeit muss ein französisches Rentnerpaar seinen Gartenteich zuschütten. Einem Anfang Juni ergangenen Berufungsurteil zufolge muss das Ehepaar aus Grignols im Südwesten Frankreichs in den kommenden vier Monaten Abhilfe schaffen. Hält es die Frist nicht ein, wird für jeden Tag der Verzögerung ein Bußgeld von 150 Euro fällig, wie AFP am Donnerstag aus Justizkreisen erfuhr.

