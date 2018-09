Evian (SID) - Erstmals mit Lukas Podolski, noch ohne Jonathan Tah und auch ohne Marc-André ter Stegen hat Fußball-Weltmeister Deutschland am Donnerstagvormittag im EM-Camp in Evian-les-Bains trainiert. Mats Hummels (27) arbeitete nach seinem Muskelfaserriss wie auch in den vergangenen Tagen individuell.

Der für den verletzten Antonio Rüdiger (23) nachnominierte Tah kam erst um 11.45 Uhr an. Torhüter ter Stegen (24) setzte wegen einer nach DFB-Angaben leichten Blockierung im Bereich der Halswirbelsäule aus.

Erstmals dabei war Podolski (31), der nach seiner Babypause am Mittwoch im EM-Quartier eingetroffen war. Im Gegensatz zum Vortag konnten die Youngster Joshua Kimmich (21) und Julian Weigl (20) wieder am Training teilnehmen.

Die deutsche Mannschaft bestreitet am Sonntag in Lille (21.00 Uhr/ARD) ihr erstes Gruppenspiel gegen die Ukraine.