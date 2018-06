Evian (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat mit großer Bestürzung auf den Tod des ehemaligen Bundesliga-Trainers Sascha Lewandowski reagiert. "Ich habe vor dem Training davon erfahren, die Nachricht hat mich berührt und traurig gestimmt. Herzliche Anteilnahme an alle, die ihm nahe standen, vor allem an seine Familie und Freunde", sagte Löw der Sport Bild und lobte Lewandowski "als angesehenen Trainerkollegen mit hoher Fachkompetenz, der sehr gute Arbeit geleistet hat".

Der 44-jährige Lewandowski war am Mittwoch tot in seiner Wohnung in Bochum aufgefunden worden. Die Todesursache steht noch nicht fest, die Polizei schloss aber ein Fremdverschulden aus. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat eine Obduktion beantragt.