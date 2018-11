Frankfurt/M. (dpa) - Einen Tag vor Beginn der EM in Frankreich will die Deutsche Fußball Liga heute ihre Entscheidung im Milliarden-Poker um die zukünftigen Übertragungsrechte bekanntgeben. Für die Spielzeiten 2017/18 bis 2020/21 erhoffen sich die Profi-Clubs einen Gesamterlös von bis zu sechs Milliarden Euro, um mit den anderen europäischen Top-Ligen konkurrenzfähig zu bleiben. In der nächsten Saison kommen die "Sportschau" der ARD im Free-TV und der Pay-TV-Sender Sky, der alle Bundesligaspiele live überträgt, noch einmal wie gewohnt zum Zug. Ob das so bleibt, ist offen.

