Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihre Generalprobe für die olympische Gold-Mission gegen Ghana. Am Donnerstag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Gegner für das abschließende Vorbereitungssspiel am 22. Juli (18.00 Uhr/ARD) in Paderborn bekannt.

"Ghana war unser Wunschgegner, weil wir unbedingt zum Abschluss der Olympia-Vorbereitung gegen eine afrikanische Mannschaft testen wollten. In der Spielweise kommen sie Simbabwe, unserem Auftaktgegner bei den Olympischen Spielen, sehr nahe", sagte Nationalmannschaftsmanagerin Doris Fitschen. Die Begegnung wird der Europameister mit dem 18-köpfigen Kader bestreiten, der am 18. Juli als Teil des deutschen Olympia-Teams vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nominiert wird. Zudem dürfen vier Ersatzspielerinnen nach Brasilien reisen.

Die scheidende Bundestrainerin Silvia Neid geht mit 26 Spielerinnen in die Vorbereitung, die am 20. Juni mit dem ersten Lehrgang in Grassau am Chiemsee beginnt. Es folgen drei weitere Maßnahmen in Barsinghausen (3. bis 8. Juli), Bad Gögging (11. bis 15. Juli) und Paderborn (18. bis 23. Juli). Die Abreise nach Brasilien ist für den 29. Juli geplant.

Bei den Sommerspielen trifft die DFB-Auswahl in der Gruppe F in Sao Paulo neben Simbabwe (3. August) auf Australien (6. August) sowie in Brasilia auf Kanada (9. August).