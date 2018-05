Frankfurt/Main (SID) - Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat mit großer Betroffenheit auf den Tod des ehemaligen Bundesliga-Trainers Sascha Lewandowski reagiert. "Ich bin absolut geschockt. Da kann man nur große Trauer empfinden", sagte Rummenigge dem SID am Donnerstag am Rande der DFL-Sitzung zur Vergabe der Medienrechte in Frankfurt/Main.

Auch Geschäftsführer Andreas Rettig vom Zweitligisten FC St. Pauli reagierte bestürzt. "Wir haben gerade mit ein paar Kollegen darüber gesprochen, alle sind geschockt und tief betroffen. Das wirft einen Schatten auf das Treffen heute", sagte der ehemalige DFL-Geschäftsführer dem SID.