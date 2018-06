Berlin (dpa) - Bei schweren Cyber-Attacken will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik betroffene Behörden und Unternehmen künftig mit einer "Cyber-Feuerwehr" unterstützen. "Mobile Incident Response Teams" sollen konkrete Hilfestellungen geben und die IT-Infrastruktur nach einem Angriff wieder "in eine stabile Seitenlage bringen", wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Der Einsatz der etwa 20-köpfigen Mannschaft sei in der Bundesverwaltung sowie bei Betreibern "kritischer Infrastrukturen" geplant. Seit Juli 2015 sind diese verpflichtet, Attacken auf Computer-Systeme dem BSI zu melden.

