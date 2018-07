Amman (AFP) In Jordanien wird am 20. September ein neues Parlament gewählt. Das teilte die Wahlkommission des Landes am Donnerstag mit. König Abdullah II. hatte das Parlament Ende Mai aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Ministerpräsident Abdallah Nsur trat daraufhin gemäß der Verfassung zurück. Der König setzte Hani Mulki als neuen Regierungschef ein, der die Neuwahlen organisieren muss. Im künftigen Parlament sind 15 Sitze für Frauen reserviert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.