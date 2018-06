Bogotá (AFP) Der als "König des Dopings" bezeichnete Sportmediziner Alberto Beltran ist in Kolumbien festgenommen worden. Die Festnahme sei auf Bitten der spanischen Behörden erfolgt, teilte die kolumbianische Polizei am Donnerstag mit. Beltran, der sowohl die spanische als auch die kolumbianische Staatsangehörigkeit hat, sei Chef eines Vertriebsnetzes gewesen, das renommierte Sportler vor allem aus dem Radsport mit verbotenen Substanzen versorgt habe, erklärte die Polizei in Bogotá. Er habe ihnen Medikamente der neuesten Generation und zum Teil auch aus der Tiermedizin verabreicht.

