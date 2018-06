Tel Aviv (dpa) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach dem tödlichen Anschlag in Tel Aviv in der Nacht "eine Serie von den offensiven und defensiven Schritten" gegen Terroristen versprochen. Er erklärte nach einer Mitteilung: "Dies ist eine Herausforderung und wir werden ihr gerecht werden", wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Netanjahu besuchte den Anschlagsort, an dem zwei palästinensische Attentäter im Zentrum Tel Avivs vier Israelis erschossen hatten, noch in der Nacht. Die im Gazastreifen herrschende Hamas kündigte inzwischen weitere Anschläge an.

