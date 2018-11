Tel Aviv (dpa) - Nach dem tödlichen Anschlag in Tel Aviv hat Israels Polizei die Sicherheitsmaßnahmen in der Küstenmetropole verschärft. Im Großraum Tel Aviv sei die Polizeipräsenz vor allem im Bereich von Schulen und Kindergärten verstärkt worden, berichteten israelische Medien. Zwei palästinensische Attentäter hatten in einem belebten Freizeitpark das Feuer auf Besucher eröffnet. Vier Menschen wurden dabei getötet, sieben weitere verletzt. Sicherheitskräfte fassten die Angreifer. Die israelische Armee legte einen Blockadering um das im Westjordanland, aus dem die Attentäter stammten.

