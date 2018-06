Jerusalem (AFP) Nach dem Attentat in Tel Aviv schickt Israel mehrere hundert weitere Soldaten ins besetzte Westjordanland. Die israelischen Streitkräfte erklärten am Donnerstag, dies sei eine Reaktion auf das am Vorabend von zwei Palästinensern verübte Attentat, bei dem in Tel Aviv vier Israelis getötet wurden.

