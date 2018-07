Jerusalem (AFP) Auf Anweisung des neuen israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman sollen die Leichname palästinensischer Attentäter nicht mehr an ihre Angehörigen übergeben werden. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Donnerstag die Entscheidung des ultranationalistischen Ministers, die einen Tag nach dem tödlichen Anschlag in Tel Aviv erfolgte, bei dem zwei Palästinenser aus dem Westjordanland vier Israelis töteten. Einer der Angreifer wurde festgenommen, der andere wegen schwerer Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.