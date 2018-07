Köln (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer trauert um seinen früheren Präsidenten Manfred Böhmer. Wie der BDR am Donnerstag bekannt gab, verstarb der Wermelskirchener bereits am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren. Böhmer hatte den Verband von 1997 bis 2001 geführt, in seiner Amtszeit richtete der BDR die Bahn-WM 1999 in Berlin aus, zudem wurde im gleichen Jahr die Deutschland-Rundfahrt nach 17 Jahren Pause wiederbelebt.

"Mit Manfred Böhmer verliert der deutsche Radsport einen ganz großen Förderer, Mäzen und Funktionär", sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping: "Böhmer war ein bemerkenswerter Radsportfan und eine herausragende Persönlichkeit. Der BDR, der Radsport insgesamt und viele Einzelsportlerinnen und Einzelsportler haben ihm viel zu verdanken."