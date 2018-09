Stockholm (AFP) Ein von Kündigung bedrohter Mieter hat in Schweden zur Selbstjustiz gegriffen - und die Wohnungen von Mitarbeitern der Wohnungsgesellschaft in Brand gesteckt. Innerhalb von eineinhalb Stunden sei am Donnerstagmorgen sechs Mal Feuer gelegt worden, teilte die Polizei von Göteborg mit. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden.

