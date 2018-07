Barcelona (AFP) Die nach Unabhängigkeit strebende Regierung in der spanischen Region Katalonien ist an einem Streit über die Haushaltspolitik zerbrochen. Die linksgerichtete Koalitionspartei CUP stimmte am Mittwoch gegen den Haushaltsentwurf, weil sie die darin vorgesehenen Sparmaßnahmen nicht mittragen wollte. Regionalpräsident Carles Puigdemont sagte daraufhin, der Koalition fehle eine stabile Grundlage zum Weiterregieren. "Meine Regierung hat die nötige Mehrheit verloren, um ihre Ziele durchzusetzen." Er kündigte an, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

