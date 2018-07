Beirut (AFP) Bei den Gefechten um die nordsyrische Stadt Manbidsch sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 130 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Bei den Kämpfen um die vom IS kontrollierte Stadt seien seit Ende Mai zudem 30 Zivilisten und 21 Kämpfer der arabisch-kurdischen Rebellenallianz Syrische Demokratische Kräfte (SDF) getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit.

