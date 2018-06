Stuttgart (SID) - Tennis-Profi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat den Einzug ins Viertelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart verpasst. Gegen den an Position vier gesetzten Gilles Simon (Frankreich) verlor der 26-Jährige sein Achtelfinale 4:6, 6:4, 2:6.

Durch die Niederlage verpasste Struff sein erstes ATP-Viertelfinale seit Oktober 2014, als er beim Turnier in Wien in der Runde der letzten Acht an Andy Murray scheiterte. Struff war in diesem Jahr bereits in München und Montpellier bis ins Achtelfinale gekommen.

Simon trifft nun in der nächsten Runde auf John Millmann (Australien) oder den US-Open-Sieger von 2009, Juan Martín del Potro (Argentinien), die ihr Achtelfinale am Donnerstagabend bestreiten.

Der Mercedes Cup in Stuttgart wird zum zweiten Mal auf Rasen ausgetragen und ist mit 675.645 Euro dotiert. Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) ist nicht am Start.