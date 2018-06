Stuttgart (SID) - Tennis-Profi Dominic Thiem (Österreich/Nr. 3) hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Stuttgart erreicht. Gegen den Australier Sam Groth behielt der French-Open-Halbfinalist im Achtelfinale mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) die Oberhand. In der Runde der letzten Acht erwartet den 22-Jährigen nun der Russe Michail Juschni.

"Wenn ich heute verloren hätte, hätte ich mich auch nicht beschweren dürfen. Bei zweimal Tie-Break kann immer alles passieren. Ich denke, dass es mit jedem Match auf Rasen besser wird", sagte Thiem. Durch den Viertelfinal-Einzug beim mit 675.645 Euro dotierten Mercedes Cup wahrte er die Chance auf seinen insgesamt siebten ATP-Titel. Es wäre der erste beim einem Rasen-Turnier.

In einem möglichen Halbfinale winkt dann eventuell das Duell mit Altmeister Roger Federer (Schweiz/Nr. 1), den Thiem beim Turnier in Rom Mitte Mai besiegt hatte. Der 17-malige Grand-Slam-Sieger setzt sein Achtelfinal-Match gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz am Donnerstagmittag beim Stand von 4:3 fort. Im Falle eines Sieges trifft Federer im Viertelfinale auf den früheren Davis-Cup-Spieler Florian Mayer (Bayreuth).