Leeuwarden (dpa) - Bei der Luftfahrtbasis im nord-niederländischen Leeuwarden ist nach Angaben der Feuerwehr ein Strahljäger abgestürzt. Es soll um eine F-5 der Schweizer Luftwaffe gehen, berichteten die Einsatzkräfte. Der Pilot hatte sich nach vorläufigen Angaben der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Auf Amateurbildern ist zu sehen, dass das Flugzeug in einen See beim friesischen Dorf Bitgum stürzte und dann in Flammen aufging. Über die Ursache des Unglücks ist noch nichts bekannt. Im Zusammenhang mit einer Flugshow hatten mehrere Kampfflugzeuge Übungsflüge über Friesland gemacht.

