Genf (AFP) Der UN-Menschenrechtsausschuss hat Irland die "inhumane" Behandlung einer Schwangeren mit einem dem Tod geweihten Fötus vorgeworfen und das Land zur Änderung seines restriktiven Abtreibungsgesetzes aufgerufen. Der Ausschuss veröffentlichte am Donnerstag in Genf seine Bewertung des Falles einer Irin, die im November 2011 in der 21. Schwangerschaftswoche erfahren hatte, dass ihr ungeborenes Kind wegen schwerer Erbschäden noch im Mutterleib oder unmittelbar nach der Geburt sterben würde.

