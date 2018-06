New York (AFP) US-Fernsehstar Bill Cosby hat Einspruch gegen ein drohendes Verfahren wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eingelegt. Die Verteidigung des 78-Jährigen forderte am Mittwoch (Ortszeit) vor einem Gericht in Montgomery im Bundesstaat Pennsylvania die Einstellung der Ermittlungen gegen Cosby. Stattdessen müsse es eine neue Voranhörung geben, in der die Verteidigung die Klägerin in dem Fall befragen wolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.