Kabul (AFP) Unbekannte Täter haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine indische Entwicklungshelferin verschleppt. Wie die indische Botschaft in Kabul am Freitag mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend in der Nähe ihrer Wohnung entführt. Indischen Medien zufolge arbeitet die 40-jährige Frau für die Aga Khan Foundation.

