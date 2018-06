Brüssel (AFP) Zweieinhalb Monate nach den Anschlägen auf den Flughafen und einen U-Bahnhof in Brüssel hat die belgische Polizei einen weiteren Terrorverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wird dem 31-jährigen Ali E.H.A. "Teilnahme an Aktivitäten einer terroristischen Gruppe" sowie Mord und versuchter Mord in mehreren Fällen zur Last gelegt. Die Festnahme erfolgte demnach am Donnerstag während einer Hausdurchsuchung in der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.