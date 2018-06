Louisville (dpa) - Eine Woche nach seinem Tod wird Box-Legende Muhammad Ali in seiner Heimatstadt Louisville beerdigt. Der Trauermarsch führt vorbei an Orten, die in der Kindheit und Karriere des dreifachen Schwergewichts-Weltmeisters bedeutsam waren. Nach der Beisetzung im privaten Kreis leitet der kalifornische Imam und Gelehrte Zaid Shakir ab eine Gedenkzeremonie, die live auf Phoenix und im Internet übertragen wird. Dazu werden rund 22 000 Gäste erwartet. Trauerreden halten unter anderem Alis Witwe Lonnie und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton.

