Rio de Janeiro (AFP) Weniger als zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele haben unbekannte Täter in Rio de Janeiro einer Sportschützin bei einem Raubüberfall in den Kopf geschossen. Medienberichten zufolge kämpfte die 27-jährige Anna Paula Cotta am Freitag im Krankenhaus um ihr Leben. Demnach wollten Räuber am Donnerstag ihr Auto stehlen. Als die Frau versuchte zu fliehen, gaben sie mehrere Schüsse auf sie ab.

