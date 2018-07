Unna (AFP) Ein offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöster Amokalarm hat am Freitag in einer Schule im nordrhein-westfälischen Unna für Aufregung und Verunsicherung gesorgt. Gegen 13.45 Uhr ertönte im Geschwister-Scholl-Gymnasium über die Lautsprecheranlage ein entsprechender Warnton, wie die Polizei mitteilte. Lehrkräfte und etwa 200 Schüler hätten Schutz in Klassenräumen und Büros gesucht.

