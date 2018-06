Berlin (AFP) Der G20-Gipfel im kommenden Jahr findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Das habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Absprache mit allen Teilnehmern entschieden, teilte die Bundesregierung am Freitag in Berlin mit. Deutschland übernimmt den G20-Vorsitz zum Jahresbeginn 2017.

