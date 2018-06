Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will den Solidaritätszuschlag über 2019 hinaus als gesamtdeutsches Förderinstrument für strukturschwache Regionen erhalten. In Deutschland gebe es weiter ein regionales Gefälle bei Einkommen und Beschäftigung, erklärte Gabriel anlässlich eines am Freitag vorlegten Gutachtens zu künftigen Strukturpolitik. Gerade strukturschwache Regionen seien besonders vom demografischen Wandel betroffen.

