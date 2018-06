Berlin (AFP) Der Haushaltsaussschuss des Bundestages hat am Freitagmorgen den Weg für weitere Milliardenhilfen an Griechenland freigemacht. Formal beschloss der Ausschuss in einer Sondersitzung, auf eine Stellungnahme zur Auszahlung der nächsten Tranche von 10,3 Milliarden Euro zu verzichten. Damit können aber die Finanzminister der Eurogruppe die Freigabe auf ihrem nächsten Treffen am Donnerstag und Freitag kommender Woche in Luxemburg beschließen.

