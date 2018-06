Koblenz (AFP) Ein tragisches Ende hat ein Pool-Bad für ein junges Wildschwein in Rheinland-Pfalz genommen: Eigentümer eines Hauses in Koblenz alarmierten in der Nacht zum Freitag die Polizei, weil sie von ihrem Balkon aus zwei plantschende Wildschweinfrischlinge in ihrem Pool entdeckt hatten, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen, war ein Frischling jedoch bereits ertrunken.

