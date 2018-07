Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilt die deutliche Kritik von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wegen der Verbalattacken auf deutsche Abgeordnete. "Bundestagspräsident Lammert hat gestern für das ganze Haus gesprochen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Und die Bundeskanzlerin hat mit ihrer Anwesenheit gestern Morgen klar ausgedrückt, dass sie hinter diesem Zeichen der Geschlossenheit, der Solidarität mit den Abgeordneten steht."

