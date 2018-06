Berlin (AFP) Der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, ist wegen seines Engagements für die Linkspartei in die Kritik geraten. Ein Hauptgeschäftsführer könne "privat in welche Partei auch immer gehen", sagte Paritätische-Vorstandsmitglied Barbara John der "Berliner Zeitung" (Freitagsausgabe). "Aber er kann nicht einen ganzen Verband für seine politischen Vorlieben vereinnahmen." Schneiders Auftritt auf dem Parteitag der Linken am vorletzten Wochenende sei "ein unmöglicher Vorgang", kritisierte John.

