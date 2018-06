Magdeburg (AFP) Unbekannte haben zum wiederholten Mal ein Seniorenheim in Magdeburg mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Eine 57-jährige Besucherin stand am Freitag auf einem Balkon, als nach eigenen Angaben zweimal ein Projektil an ihrem Kopf vorbeiflog, wie die Polizei mitteilte. Eine 86-jährige Heimbewohnerin meldete zudem Schäden an ihrer Balkonverkleidung. Die Beamten fanden mehrere Projektile.

