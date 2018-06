Wiesbaden (AFP) Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im Mai nach einem leichten Rückgang im April wieder etwas angezogen. Die Inflationsrate lag bei 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, bestätigte das Statistische Bundesamt am Freitag vorläufige Berechnungen. Demnach drückten vor allem die gesunkenen Energiepreise auf die Gesamtteuerung - Heizöl etwa war 25 Prozent günstiger, bei Kraftstoffen betrug der Rückgang zwölf Prozent. Das Minus war mit insgesamt 7,9 Prozent aber nicht mehr ganz so stark wie in den vorangegangenen Monaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.