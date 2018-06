Berlin (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warnt die Lufthansa vor "heftigen Auseinandersetzungen" wegen geplanter Stellenstreichungen bei der Catering-Tochter LSG Sky Chefs. Die Pläne eines "Kahlschlags" seien "vertragswidrig", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle am Freitag. Sie warf der Lufthansa "Vertrauensbruch und Tarifflucht" vor. Die Airline will bei LSG Sky Chefs in Deutschland bis 2021 bis zu 1700 Stellen streichen.

