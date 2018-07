Straßburg (AFP) Der Europarat hat Russland aufgefordert, sein umstrittenes Gesetz zu ausländischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu reformieren. In der aktuellen Version verletze dieses Gesetz gleich mehrere Grundrechte, stellte die Venedig-Kommission des Europarats in einem am Freitag veröffentlichen Gutachten fest. Dies gelte etwa für das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, aber auch für das Recht auf eine wirksame Einspruchsmöglichkeit gegen Entscheidungen von Behörden. Der Kommission gehören Verfassungsrechtler aus 60 Ländern an, die sich regelmäßig zu Beratungen in Venedig treffen.

