Saint-Denis (AFP) Mit einer festlichen Eröffnungsfeier im Stade de France hat die Fußball-EM in Frankreich begonnen. Zum anschließenden Auftaktspiel zwischen Gastgeber Frankreich und Rumänien kamen am Freitagabend rund 80.000 Menschen ins ausverkaufte Stadion in der Pariser Vorstadt Saint-Denis. Aus Angst vor Anschlägen findet das vierwöchige Turnier unter drastischen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.