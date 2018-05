Évian-les Bains (dpa) - In Évian-Les-Bains beginnt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die letzte Phase des EM-Countdowns. Die Vorbereitungen auf das Auftaktspiel gegen die Ukraine werden heute zumindest im Quartier am Genfer See abgeschlossen. "Innerhalb der Mannschaft herrscht ein guter Geist", sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel Sonntagabend. Zur Einstimmung werden sich die Spieler am Abend vor den Fernsehschirmen versammeln und das Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Rumänien im Stade de France "gemeinsam anschauen", so Torhüter Manuel Neuer.

