Évian-les Bains (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw erwartet, dass Fußball-Weltmeister Deutschland auch nach der Ausweitung der EM auf 24 Mannschaften schon in der Gruppenphase sehr gefordert wird. "Dass man gemütlich durch die Vorrunde kommt, ist bei einem Turnier nie der Fall - und jetzt ganz besonders nicht", sagte Löw vor dem Auftakt am Sonntag in Lille gegen die Ukraine der dpa. Das DFB-Team dürfe sich nicht allein auf seine spielerischen Fähigkeiten verlassen. "Wir werden unsere gesamte Kampfkraft investieren müssen", mahnte Löw. Schon Platz drei könnte zum Achtelfinaleinzug reichen.

