Berlin (dpa) - Zwei Tage vor dem EM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine setzt Bundestrainer Joachim Löw auf altbewährte Tugenden wie Leidenschaft und Kampfkraft. "Wir dürfen uns nicht allein auf unsere spielerischen Fähigkeiten verlassen gegen solche Mannschaften wie die Ukraine. Das wäre ein großer Fehler", sagte Löw vor der Partie am Sonntag in Lille. Der Bundestrainer betonte nach dem letzten Training im Basisquartier in Evian-les-Bains, dass seine Mannschaft gegen die Ukrainer körperlich robust auftreten müsse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.