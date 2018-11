Köln (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sich für die kommende Saison mit Torhüter Marius Gersbeck vom Bundesligisten Hertha BSC verstärkt. Der 20-Jährige war seit Januar an den Chemnitzer FC ausgeliehen und wird am Montag einen neuen Leihvertrag bei den Niedersachsen unterschreiben. Das teilte der Klub am Freitag mit.