Athen (AFP) Die Stadt Athen will dutzende Statuen in Sicherheit bringen und sie auf Straßen und Plätzen durch Kopien ersetzen, nachdem es zu einer ganzen Reihe von Diebstählen und Beschädigungen gekommen ist. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sind von insgesamt 201 Statuen 49 betroffen. Die meisten befinden sich im Zentrum der griechischen Hauptstadt.

