Frechen (SID) - Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) geht bei der Leichtathletik-EM im italienischen Grosseto (10. bis 16. Juni/sportdeutschland.tv) mit 30 Athletinnen und Athleten an den Start. Die Kontinentalmeisterschaften dienen als internationale Standortbestimmung vor den in knapp drei Monaten beginnenden Paralympics in Rio de Janeiro (7. bis 18. September).

"Die EM ist eine der letzten Chancen zur Erfüllung der Normen für Rio und eine wichtige Standortbestimmung für die Paralympischen Spiele", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher über den Stellenwert der Veranstaltung mitten in der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt in Brasilien.

In der Toskana bringt der DBS nahezu seine stärksten Athleten an den Start. Nur Atlanta-Olympiasiegerin Ilke Wyludda musste ihre Teilnahme wegen einer leichten Verletzung am Brustmuskel vorsichtshalber absagen. In Lindy Ave und Ali Lacin sammeln auch zwei Debütanten erste internationale Erfahrungen.

Vor zwei Jahren in Swansea/Wales hatte das deutsche Team 47 Medaillen, darunter 17-mal Gold, geholt. Auf eine ähnliche Ausbeute hofft der DBS auch diesmal bei den insgesamt 193 Entscheidungen. - Das Aufgebot des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) für die Leichtathletik-EM in Grosseto:

Lindy Ave (17 Jahre, Greifswald, Starts über 100 m / 200 m / Weitsprung)

Alhassane Baldé (30, Bonn, 800 m / 1500 m / 5000 m)

David Behre (29, Leverkusen, 100 m / 200 m / 400 m, 4x100-m-Staffel)

Irmgard Bensusan (25, Leverkusen, 100 m / 200 m / 400 m)

Reinhold Bötzel (40, Koblenz, Hochsprung)

Marianne Buggenhagen (63, Berlin, Kugel / Diskus)

Sebastian Dietz (31, Bad Oeynhausen, Kugel)

Janne Engeleiter (20, Cottbus, 100 m / 200 m)

Johannes Floors (20, Leverkusen, 100 m / 200 m / 400 m / 4x100-m-Staffel)

Katrin Müller-Rottgardt (34, Wattenscheid, 100 m / 200 m / Weitsprung)

Marie Hawkeswood (49, Berlin, Kugel / Diskus / Speer)

Frances Herrmann (26, Cottbus, Kugel / Speer)

Niko Kappel (21, Sindelfingen, Kugel / Speer)

Birgit Kober (44, Leverkusen, Kugel)

Franziska Liebhardt (34, Leverkusen, Weitsprung / Kugelstoßen)

Ali Lacin (28, Berlin, 100 m / 200 m)

Vanessa Low (25, Leverkusen, Weitsprung / 100 m)

Mathias Mester (29, Kaiserslautern, Speer)

Juliane Mogge (26, Wattenscheid, Kugel)

Claudia Nicoleitzik (26, Püttlingen, 100 m / 200 m)

Heinrich Popow (32, Leverkusen, Weitsprung / 100 m / 200 m)

Markus Rehm (27, Leverkusen, Weitsprung / 100 m / 4x100-m-Staffel)

Daniel Scheil (43, Weiden, Kugel / Diskus)

Marc Schuh (26, Herkenrath, 100 m / 200 m / 400 m)

Mathias Schulze (32, Leipzig, Speer / Kugel / Diskus)

Felix Streng (21, Leverkusen, Weitsprung/ 100 m / 200 m / 4x100-m-Staffel)

Maria Seifert (25, Erfurt, 100 m / 200 m)

Frank Tinnemeier (43, Hillentrup, Kugel)

Thomas Ulbricht (30, Berlin, 100 m / 200 m / 400 m)

Martina Willing (56, Cottbus, Speer / Kugel / Diskus)