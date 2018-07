Sydney (dpa) - Ein Hobby-Detektiv hat in Madagaskar vor Südostafrika weitere Trümmerteile entdeckt, die womöglich zu der 2014 verschwundenen Malaysia-Airlines-Boeing gehören. Der Amerikaner Blaine Gibson hatte im März schon ein Wrackteil gefunden, das Experten der Maschine zugeordnet haben. Er ist auf eigene Faust unterwegs, um das Geheimnis um den Flug MH370 zu lüften. "Das Material könnte von MH370 stammen", sagte nun Dan O'Malley, Sprecher der australischen Transportsicherheitsbehörde. Das Flugzeug verschwand am 8. März 2014 mit 239 Menschen an Bord spurlos.

