Schneider: Kapitän Schweinsteiger zu EM-Auftakt nur Einwechselspieler

Évian-les-Bains (dpa) - Kapitän Bastian Schweinsteiger kommt im EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft maximal als Einwechselspieler in Frage. Schweinsteiger habe "sicher noch nicht die Substanz, um über einen längeren Zeitraum zu gehen", sagte Co-Trainer Thomas Schneider am Freitag im DFB-Teamquartier in Évian-les-Bains. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft am Sonntag in ihrem ersten Spiel bei dem Turnier in Frankreich auf die Ukraine. "Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht", sagte Schneider. "Wir sind bereit."

Hummels nach Wadenverletzung vor Einstieg ins Mannschaftstraining

Évian-les Bains (dpa) - Weltmeister Mats Hummels könnte schon zum zweiten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich zur Verfügung stehen. Nach Angaben von Assistenztrainer Thomas Schneider kann der Innenverteidiger nach einem Muskelfaserriss in der Wade das Mannschaftstraining aufnehmen. Eine individuelle Einheit des 27-Jährigen am Freitag in Évian-les-Bains habe "sehr gut" ausgesehen, sagte Schneider: "Er kann ins Teamtraining einsteigen."

Auch am Montag kein Einsatz für deutschen EM-Referee Brych

Paris (dpa) - Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych muss weiter auf seinen ersten EM-Einsatz in Frankreich warten. Die UEFA benannte am Freitag die Referees für die drei Montagsspiele, ohne Brych zu berücksichtigen. Insgesamt sind bei der EM 18 Referees im Einsatz. Für Brych ist es die erste EM, 2014 pfiff er bei der WM in Brasilien zwei Spiele.

Orga-Chef Lambert: EM-Auftakt wegen Streiks "ein wenig verdorben"

Paris (dpa) - Streiks und soziale Konflikte haben den EM-Auftakt nach Ansicht von Organisationschef Jacques Lambert bereits ein wenig verdorben. Das Bild, das vom Land vermittelt werde, sei nicht das, was man sich gewünscht hatte, sagte er am Freitag dem Sender France Inter. In Frankreich gibt es seit Wochen Streiks und Proteste unter anderem gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform der Regierung. Derzeit ist davon vor allem der Bahnverkehr betroffen, in Paris gab es in den vergangenen Tagen auch Probleme bei der Müllabfuhr.

Österreicher bangen um Janko-Einsatz gegen Ungarn

Mallemort (dpa) - Österreich bangt vor dem ersten Gruppenspiel gegen Ungarn am Dienstag um den Einsatz von Marc Janko. Der Angreifer vom FC Basel klagt über eine Muskelverspannung im Nacken und leichte Oberschenkelprobleme.

Polizei geht gegen randalierende englische Fans in Marseille vor

Marseille (dpa) - In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ist es noch vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft zu ersten Auseinandersetzungen zwischen englischen Fans und der Polizei gekommen. Dabei gingen die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend auch mit Tränengas gegen einige der rund 200 Beteiligten vor, wie die Regionalzeitung "La Provence" berichtete.

FC Bayern verlängert Vertrag mit Vorstandschef Rummenigge bis 2019

München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge bleibt bis mindestens 2019 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Der 60-Jährige hat seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre verlängert, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag bekanntgab. Rummenigge dankte dem von Vereinspräsident Karl Hopfner angeführten Aufsichtsrat "für das Vertrauen und die seriöse und konstruktive Zusammenarbeit". Der ehemalige Nationalspieler begann 1974 seine erfolgreiche Profi-Karriere beim FC Bayern. 1991 wurde er zunächst Vizepräsident. Seit 2002 steht Rummenigge an der Spitze des Vorstandes der damals gegründeten FC Bayern München AG.

Bremer Fußballprofi Vestergaard wechselt nach Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat einen weiteren Millionentransfer perfekt gemacht. Fußballprofi Jannik Vestergaard wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen an den Niederrhein. Der 23 Jahre alte dänische Innenverteidiger bekommt bei der Borussia nach Vereinsangaben vom Freitag einen Fünfjahresvertrag bis 2021. Als Ablösesumme für den 1,99 Meter großen Vestergaard sind rund 14 Millionen Euro im Gespräch.

Vertrag bis 2018 für Runjaic bei TSV 1860

München (dpa) - Trainer Kosta Runjaic hat beim TSV 1860 München einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das gab der Neu-Coach bei seiner Vorstellung am Freitag bekannt. Der 45-Jährige soll die "Löwen" nach zwei Jahren Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld führen.

Turnierfavorit Federer nach hartem Kampf gegen Mayer im Halbfinale

Stuttgart (dpa) - Roger Federer steht beim ATP-Tennisturnier in Stuttgart im Halbfinale. Der siebenmalige Wimbledon-Gewinner setzte sich am Freitag nach einem hart umkämpften Match gegen Florian Mayer aus Bayreuth mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:1) durch. Der bei dem mit 675 645 Euro dotierten Rasenevent an Nummer eins gesetzte Schweizer trifft nun am Samstag auf Dominic Thiem. Der österreichische Weltranglisten-Siebte hatte zuvor im Viertelfinale den Russen Michail Juschni mit 3:6, 6:4, 7:5 bezwungen.

NHL-Finale: Kühnhackl und Pittsburgh vergeben ersten Matchpunkt

Pittsburgh (dpa) - Tom Kühnhackl und die Pittsburgh Penguins haben im Stanley Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die erste Titelchance vergeben. Am Donnerstag (Ortszeit) verloren die Penguins daheim gegen die San Jose Sharks 2:4. Die Kalifornier konnten in der Best-of-Sseven-Serie somit auf 2:3 verkürzen und haben am Sonntag Heimrecht. Sollte ihnen dort ein weiterer Sieg gelingen, käme es am Mittwoch in Pittsburgh zu einem Entscheidungsspiel.

Böckermann/Flüggen und Borger/Büthe buchen Olympia-Tickets

Hamburg (dpa) - Die deutschen Beachvolleyball-Teams Karla Borger und Britta Büthe sowie Markus Böckermann und Lars Flüggen haben die Tickets für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gebucht. Böckermann/Flüggen setzten sich am Freitag beim Major-Turnier in Hamburg gegen die Berliner Jonathan Erdmann und Kay Matysik mit 2:0 (21:17, 21:18) durch und sind damit im Olympia-Ranking nicht mehr von einem Qualifikationsplatz zu verdrängen. Borger/Büthe buchten das Rio-Ticket bereits, weil ihre Berliner Kontrahentinnen Katrin Holltwick und Ilka Semmler mit 0:2 (18:21, 17:21) gegen das kanadische Duo Humana-Paredes/Pischke das Achtelfinale verpassten.

Erfolg im fünfter Anlauf: Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Cancun/Oberstdorf (dpa/lby) - Oberstdorf richtet zum dritten Mal nach 1987 und 2005 nordische Ski-Weltmeisterschaften aus. Nach vier gescheiterten Bewerbungen erhielt die Allgäuer Marktgemeinde beim Kongress des Ski-Weltverbandes FIS im mexikanischen Cancun am Freitag den Zuschlag für die Titelkämpfe 2021. Auch dank einer überzeugenden, sympathischen und nach den vorangegangenen Bewerbungen auch selbstironischen Präsentation setzte sich Oberstdorf bereits im ersten Wahlgang mit 11 der 17 Stimmen im FIS-Council gegen das norwegische Trondheim (4) und Planica in Slowenien (2) durch.

Handball-Frauen mit herausfordernden Aufgaben in EM-Vorrunde

Göteborg (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen stehen bei der EM in Schweden vor einer herausfordernden Vorrunde. Das Team von Bundestrainer Michael Biegler spielt in der Gruppe B in Kristianstad gegen den WM-Zweiten Niederlande, den WM-Vierten Polen und Frankreich. Das ergab die Auslosung am Freitag in Göteborg. Gegen Frankreich hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) beide Spiele in der EM-Qualifikation verloren und sich die Teilnahme als Zweite der Gruppe 7 gesichert. Die Europameisterschaft findet vom 4. bis 18. Dezember in Stockholm, Malmö, Helsingborg, Kristianstad und Göteborg statt.

Volleyballerinnen verlieren Auftakt bei Grand Prix gegen USA

Ningbo (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren Auftakt beim Grand Prix erwartungsgemäß verpatzt. Die stark verjüngte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Freitag im chinesischen Ningbo dem Weltranglisten-Ersten USA klar mit 0:3 (15:25, 17:25, 12:25). Beste deutsche Angreiferin war Louisa Lippmann mit zehn Punkten. Ihre nächste Partie bestreiten die Deutschen am Samstag (13.30 Uhr) gegen Gastgeber China. Die Aufgabe dürfte ähnlich schwer werden wie gegen das US-Team von Nationaltrainer Karch Kiraly.