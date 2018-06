Wien (AFP) Schwimmkurse für Flüchtlingskinder haben in Österreich zu Hasskommentaren im Internet und einen Anschlag auf ein Auto von Rettungsschwimmern geführt. Die Kärntner Wasserrettung hatte in dieser Woche kostenlose Schwimmkurse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angeboten, um Badeunfällen in Seen und Schwimmbädern vorzubeugen. Zeitungsberichte über die Aktion lösten jedoch einen Sturm der Entrüstung und Drohungen gegen die Rettungsschwimmer aus. In Wolfsberg wurde sogar bei einem Einsatzfahrzeug der Wasserrettung eine Fensterscheibe eingeworfen.

