St. Petersburg (AFP) Russland hat am Freitag in St. Petersburg erstmals seit 45 Jahren einen Marine-Eisbrecher vom Stapel gelassen. Das 85 Meter lange Schiff "Ilja Muromez" soll sich im kommenden Jahr der Nordflotte anschließen, wie Admiral Igor Swaritsch während der Zeremonie bekannt gab. Moskau unterstreiche damit sein Interesse an der Arktis, sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.