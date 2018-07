Genf (AFP) Die Schweizer Privatbanken sehen in einem möglichen EU-Austritt Großbritanniens Chancen für ihre Geschäfte. Sollten die Briten einem Brexit zustimmen, werde die daraus resultierende Unsicherheit in Europa für einen "Zustrom an neuem Kapital" in die Schweizer Geldhäuser sorgen, sagte Grégoire Bordier von der Vereinigung Schweizerischer Privatbanken (ABPS) am Freitag in Genf. Die eidgenössischen Banken könnten sich aber wegen der Unwägbarkeiten auf das Szenario nur schwer vorbereiten.

